Las violentas imágenes de la marcha de la ‘Generación Z‘ en Lima, que no circularon ampliamente, revelan el momento exacto en que manifestantes lanzan bengalas contra un cordón de agentes antidisturbios, provocando incendios en sus uniformes. La protesta, que inicialmente fue convocada de manera pacífica a través de redes sociales por jóvenes para expresar su descontento con el Gobierno y el Congreso, derivó en actos vandálicos por parte de un grupo minoritario que atacó con piedras y artefactos pirotécnicos. Este accionar, que incluyó el robo de escudos policiales y agresiones físicas a efectivos en el suelo, marcó un punto de inflexión en el desarrollo de la movilización.

La respuesta policial, que desplegó alrededor de cinco mil efectivos para contener a los manifestantes que intentaban llegar al Congreso, dejó un saldo de 18 periodistas y 12 policías heridos, según reportes oficiales. Entre los comunicadores afectados se encuentra Yajaira Villantoy, quien recibió impactos de perdigón en la pierna durante una transmisión en vivo, un hecho que ha generado cuestionamientos sobre el uso de la fuerza. Las autoridades informaron de seis detenidos, entre ellos Aarón Bellido, a quien se le encontró en su poder ocho cartuchos explosivos, lo que evidencia la infiltración de elementos que buscaban desnaturalizar la protesta.

