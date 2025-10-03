En una entrevista para ATV+, Víctor Zúñiga, presidente de Elegir, explicó por qué las llamadas spam persisten en el Perú. Aunque existe una ley que prohíbe estas comunicaciones sin consentimiento, esta norma adolece de un reglamento del Poder Ejecutivo que defina los parámetros de aplicación, lo que genera un vacío legal que las empresas aprovechan. Este incumplimiento en la reglamentación, que ya debería estar implementada, deja en estado de vulnerabilidad a los ciudadanos, quienes continúan recibiendo ofertas publicitarias insistentes a toda hora.

Zúñiga detalló que la normativa actual exige que las llamadas comerciales utilicen números especiales identificables, una medida que busca empoderar al usuario para decidir si contesta o no. Sin embargo, esta disposición también está a la espera de que el Ejecutivo concrete su implementación, paralizando así una herramienta clave de defensa para los consumidores.

