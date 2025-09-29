Un perrito rescatado por la PNP ve su casa robada en Chiclayo, donde un sujeto hurtó durante la madrugada el refugio del can llamado Pinto, quien había sido adoptado previamente por efectivos policiales. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el individuo sustraía la vivienda canina, la cual había sido instalada en una zona residencial donde el animal se había ganado el cariño de los vecinos. Este acto delictivo dejó temporalmente al animal sin protección contra las inclemencias del clima, lo que generó una inmediata reacción solidaria por parte de la comunidad local que convive con la mascota.

Tras conocerse el hecho, los residentes del área anunciaron la construcción de un nuevo refugio para Pinto, demostrando cómo la ciudadanía se organiza para contrarrestar los efectos de la delincuencia que incluso afecta a los animales más vulnerables. El can, que anteriormente era callejero, había encontrado estabilidad y cuidado gracias a la intervención de la policía y los vecinos, quienes lo consideraban parte de su entorno inmediato.

