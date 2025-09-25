Las mujeres del “Monstruo” al descubierto en red de extorsiones revelan cómo tres cómplices se encargaban de las finanzas que sostenían al cabecilla. Entre ellas destaca Liset Ruiz, alias “La Patrona”, quien según las investigaciones coordinaba la entrega de dinero, mientras Clarén Grace Bado Neyra era señalada como la cajera que manejaba la banca clandestina. Aunque cada una cumplía un rol específico, las autoridades aseguran que el engranaje financiero permitía a la organización operar con eficacia.

Vea también: Wilson Soto exige salida de presidente de Petroperú tras rescate financiero

En la misma red figuraba Martina Hernández, madre del “Monstruo”, quien trasladaba fondos obtenidos en Perú hacia el extranjero, donde se encontraba su hijo prófugo. Esta acción, que buscaba garantizar la subsistencia del cabecilla, consolidaba un esquema criminal transnacional que generaba preocupación en las autoridades. Tanto Martina Hernández como Liset Ruiz ya se encuentran en prisión preventiva, lo que representa un golpe a la estructura financiera del grupo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO