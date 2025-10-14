Los alcaldes de Lima plantearon al presidente José Jerí una serie de propuestas para enfrentar la inseguridad ciudadana durante una reunión de más de tres horas en Palacio de Gobierno, donde solicitaron la declaratoria de emergencia con toque de queda para toda la capital. Los burgomaestres, encabezados por Renzo Reggiardo, también propusieron el uso obligatorio de chalecos naranjas para motorizados y la circulación de una sola persona en estos vehículos, medidas que buscan dificultar las acciones delictivas que afectan a la ciudad. Esta petición se produce en un contexto donde la criminalidad mantiene en alerta a la población limeña, generando creciente preocupación entre las autoridades locales.

Vea también: Ministros de Estado se retiraron de Palacio sin dar algún tipo de declaración

La municipalización de funciones policiales figura entre las iniciativas presentadas por los ediles, quienes argumentan que esta medida agilizaría la respuesta operativa de los gobiernos locales contra el crimen organizado. El mandatario escuchó las propuestas que deberá evaluar en medio de la presión social por resultados inmediatos, considerando que experiencias anteriores de estado de emergencia en Lima no han logrado reducir consistentemente los índices delictivos. El Ejecutivo enfrenta el desafío de implementar estrategias efectivas mientras la ciudadanía exige soluciones concretas ante la ola de inseguridad que afecta su vida cotidiana.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO