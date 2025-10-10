Laura Borlini analizó la violenta reacción de Gustavo Salcedo al descubrir la infidelidad de su esposa, Maju Mantilla, y sentenció que, en su opinión profesional, “le ganó el ego”. La psicóloga aclaró de inmediato que Salcedo no es su paciente y que no puede diagnosticarlo, pero explicó que, tras un engaño, las personas se quedan en la relación influenciadas por su autoestima y, sobre todo, por su ego. Borlini ilustró este punto planteando el caso de “un hombre deportista, exitoso, empresario” para quien el hecho de que “mi mujer me dejó por otro” representa un golpe devastador para su autoimagen y orgullo,.

Este análisis concuerda con lo expuesto por Magaly Medina, quien reveló que en los audios enviados a Christian Rodríguez, Gustavo Salcedo insistía en tener “una relación maravillosa con mi esposa de 20 años”. Según la conductora, en la mente de Salcedo existía un “cuento de hadas” conyugal que, aparentemente, no se ajustaba a la realidad de la relación.

