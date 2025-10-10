La reciente llegada de José Jerí a la presidencia del Perú ha estado acompañada de una fuerte ola de cuestionamientos. Diversos usuarios en redes sociales comenzaron a difundir antiguos tuits del mandatario que, según se lee, contienen mensajes machistas y comentarios inapropiados sobre las mujeres.

En medio de esta controversia, Laura Spoya sorprendió al revelar un detalle que nadie esperaba: el nuevo presidente figuraba entre sus seguidores en Instagram.

“Ayer en la madrugada, me escribió un seguidor y me puso: ‘Oe Laura, te sigue’. Y efectivamente, me metí a ver y me seguía”, contó la modelo entre risas. La situación generó aún más comentarios en redes, donde los usuarios cuestionan el comportamiento digital del nuevo presidente y exigen explicaciones por su pasado en redes sociales.

Pasado digital de José Jerí

Durante la emisión del programa Good Time, la exreina de belleza expresó su molestia al conocer los mensajes antiguos del mandatario: “Motiva que tu prima te diga: ‘Un hombre así como tú… de una sola mujer’, ‘En pecado por tu cinturita y tentado por su fresca boquita. Noche tras noche mi alma te sueña blanquita linda’, ‘¡Amo la lencería!’”, son algunos de los tuits que se viralizaron rápidamente, generando indignación en redes sociales.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO