Laura Spoya ya no esquiva las preguntas sobre Sebastián Gálvez. La exMiss Perú se dejó ver junto al joven de 29 años y, por primera vez, habló abiertamente sobre el vínculo que mantiene con él, dejando en claro que ambos se están conociendo.

La conductora fue abordada mientras compartía una salida con Sebastián Gálvez y sorprendió al mostrarse bastante cómoda hablando sobre él. Aunque evitó confirmar una relación formal, sí reconoció que se están dando una oportunidad.

“Cuando uno sale por primera vez con alguien, tienes que ver si va a fluir, si va a funcionar. Si funciona, funciona; si no, no”, comentó Laura Spoya, quien además aseguró que por ahora están viendo qué pasa entre ambos.

Laura Spoya llena de elogios a Sebastián Gálvez

La exreina de belleza además se desvivió en halagos hacia su “saliente”. “Nos estamos conociendo, le tengo mucho cariño, es un chico súper trabajador. Alguien que me ha demostrado que está siempre, honestamente. Resuelve, muy efectivo, muy emocional”, expresó.

Además, cuando le preguntaron directamente qué siente por Sebastián Gálvez, Laura Spoya ya no ocultó sus emociones y respondió con una sonrisa: “Me encanta”.

Sebastián Gálvez se mostró ilusionado

Por su lado, el joven de 29 años tampoco tuvo problema en hablar sobre Laura Spoya y dejó claro que se siente muy atraído por ella. “Es una mujer increíble, es fascinante. Cada día descubro algo nuevo de ella y eso es lo que me gusta de ella”, señaló.

Incluso, Sebastián Gálvez confesó que sí le gustaría que la relación avance. “Sí, obviamente que sí”, respondió cuando le preguntaron si Laura le gustaba, mientras ella se mostraba nerviosa y sonreía durante la entrevista.

Laura Spoya ya no oculta sus salidas

Esta es la primera vez que Laura Spoya admite públicamente que está saliendo con Sebastián Gálvez. La exreina de belleza negó en repetidas ocasiones a su “colágeno”, incluso después de ser fotografiados muy cariñosos en Jamaica.

“El día que yo oficialice a alguien va a ser una pareja con la cual vaya a querer estar muchísimo tiempo. (…) No estoy en una relación, el día en que yo esté realmente en una relación y que quiera oficializar una relación va a ser porque es una persona que considero que va a acompañarme a lo largo del tiempo”, indicó en abril.

Ahora, la conductora decidió sincerarse y confirmó que sí están saliendo y viendo si las cosas funcionan entre ellos. “Estamos viendo qué pasa, qué funciona”, comentó.