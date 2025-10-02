Laura Spoya reveló en su podcast el incómodo momento que vivió al transferir por error S/500 a través de Yape. La modelo explicó que el dinero era para pagar víveres, pero terminó en la cuenta de una mujer de Chiclayo, quien se negó a devolverlo.

Según contó, al comunicarse por WhatsApp recibió una respuesta tajante: “Ya me lo gasté, llama al banco. No es mi culpa que te hayas equivocado… si me sigues escribiendo voy a decir que me estás extorsionando”. Estas palabras dejaron atónita a Spoya, quien se mostró indignada por la actitud de la usuaria.

La ex Miss Perú lamentó la situación y recordó que en ocasiones anteriores, cuando cometió errores similares, los receptores sí le devolvieron el dinero. Esta vez, sin embargo, la mujer incluso la amenazó con victimizarse en redes sociales: “Fue el hecho y cómo respondió: ‘Quédate con la plata’”, comentó visiblemente incómoda.

