Un odontólogo es baleado en su consultorio de Independencia tras abrir la puerta a su verdugo, quien se hizo pasar por paciente para acceder a la clínica ubicada en el segundo piso de una vivienda. Giancarlo López Borbón, identificado como la víctima, descendió para permitir el ingreso de un sujeto con casco de motocicleta, tal como muestran las cámaras de seguridad que registraron el ataque alrededor de las 4:00 p.m.

El falso paciente disparó aproximadamente cinco veces contra el profesional, impactándolo en el pecho y la cabeza, una agresión que según testigos fue planeada minuciosamente y que ha conmocionado a los vecinos del sector. El odontólogo se encuentra internado en la Clínica Jesús del Norte, luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.

