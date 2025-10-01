La reconocida modelo y exintegrante de realitys, Paloma Fiuza, confirmó oficialmente el fin de su relación con el uruguayo Tomi Narbondo, tras dos años junto. En una emotiva declaración, Paloma explicó que la separación se dio en muy buenos términos, pero que decidieron seguir caminos diferentes ante sus proyectos personales que los llevan a distintos países.

Paloma Fiuza mencionó que ambos acordaron terminar la relación “de lo más lindo posible” y que se desean lo mejor mutuamente. Según contó, Tomi tiene planes profesionales en Colombia y Panamá, mientras que ella está enfocada en Chile y Perú. Esta distancia y diferentes objetivos fueron la principal razón para que decidieran dar por concluido su romance.

Emociones a flor de piel tras la ruptura

La bailarina brasilera confesó que todo fin de relación duele y que está en un proceso de superación emocional. “Es complicado, uno intenta tomárselo de la mejor manera, pero uno se acostumbra a la otra persona”, expresó en una entrevista reciente, mostrando su lado más vulnerable pero optimista para lo que viene.

La relación entre Paloma Fiuza y Tomi Narbondo nació en el contexto del programa “Esto es Guerra”, donde ambos compartieron pantalla y ganaron la atención del público como pareja. A pesar de la separación, mantienen el respeto mutuo y la admiración por lo que vivieron juntos durante este tiempo.

Reacción pública y apoyo de seguidores

La noticia sorprendió a sus seguidores, quienes lamentaron la ruptura pero apoyaron el mensaje de madurez y respeto que ambos han expresado en sus redes sociales. Paloma continúa con su carrera y prepara su participación en el reality chileno “El Internado”, donde llegará “renovada y soltera”.

Con esta separación, Paloma Fiuza abre un capítulo nuevo en su vida personal y profesional, enfocándose en sus proyectos y crecimiento individual. Mientras tanto, Tomi Narbondo también sigue su camino en el mundo del modelaje y la música, esperando futuros éxitos independientes.