Marisol no se salva del escándalo luego de verse involucrada con Christian Cueva. En uno de sus últimos conciertos, varias personas le gritaron el nombre del futbolista y la ‘faraona de la cumbia’ aprovechó para responder a sus haters.

“Se la dedico a toda la gente que tiene niveles. Así que lo que digan las chuscas a mí no me importa. Cuando uno sabe lo que vale, lo que eres y lo que ha logrado, el resto que te envidia no importa”, se le escucha decir a Marisol.

Como se recuerda, días atrás, se expusieron las conversaciones que Marisol mantuvo con Christian Cueva, quien habría intentado tener más que una amistad con ella mientras tenía una relación con Pamela López. Además, los dos se habrían encontrado en un hotel.

“Cris, yo te quiero mucho. Si yo te hubiese conocido en otro tiempo, hubiese luchado por hacerte feliz, pero no fue así, por eso siempre quise tu amistad porque yo respeto los hogares”, se lee en uno de los chats. “Yo lo sé, Sol, y sé la mujer que eres y yo también te quiero y respeto”, le responde el futbolista.

