La jueza Jessica Castillo y tres vocales de la Corte Superior han ratificado que Talia debe tener la tenencia exclusiva de su hijo, una decisión que Ian Chávez y su familia desobedecen de manera sistemática. Existen videos como prueba irrefutable donde la familia se burla de las notificaciones judiciales, a pesar de que las sentencias ordenan la entrega del menor desde diciembre de 2023. Este muro de resistencia, construido por la familia paterna a quien el padre dejó encargado del niño mientras vivía en México, ignora incluso la amenaza de multas.

Thalía denuncia que esta actitud busca forzar una intervención policial traumática, priorizando el conflicto sobre el bienestar del niño. Mientras tanto, el menor permanece en un entorno donde se le ha hecho creer que su madre “se fue con sus amigas”, tal como revela la sentencia, lo que distorsiona por completo la realidad de la lucha legal de seis años que su madre ha librado por recuperarlo.

