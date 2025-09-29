A Leysi Suárez le recordaron la denuncia por agresión en su contra y la panelista tuvo una insólita respuesta durante su análisis del caso de violencia de Gustavo Salcedo. Magaly Medina, quien cuestiona que Suárez opine sobre la agresión contra el expriductor Christian Rodríguez, asegura que “a veces es mejor quedarse callada”. La ‘Urraca‘ señala la falta de autoridad moral de la comentarista, quien enfrenta una acusación formal por haber agredido a la pareja de su exesposo, un hecho que fue denunciado y declarado públicamente.

Medina, aunque no culpa directamente a Suárez sino a los programas que la invitan “con tal de tener protagonismo”, enfatiza la contradicción de condenar violencia teniendo ese precedente. La conductora argumenta que estos invitados “no son dueños de lo que dicen”, responsabilizando a los productores que los contratan sin medir las consecuencias.

