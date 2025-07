Leslie Moscoso no se quedó callada y respondió directamente a la actual pareja de Luisito Sánchez, enviándole un mensaje claro y sin rodeos. En declaraciones a ‘Magaly TV, la firme’, la actriz cómica dejó en evidencia que no tiene ningún interés en volver con el cantante y pidió que la dejen tranquila.

Moscoso reveló que Luisito Sánchez ha insistido en buscarla tanto delante como detrás de cámaras. “Yo le he pedido que ya no me moleste, que cambie de perfil, que él mismo planteó en el reality, y que ya no me esté insistiendo porque yo jamás voy a volver con él porque el hombre infiel descansa un ratito, no cambia”, afirmó.

Dirigiéndose a la novia de Sánchez, Leslie Moscoso fue tajante: “O ella necesita terapia y está inventando todo o él es un mentiroso y a mí me decía una cosa y a ella le decía otra cosa. Mira, tienes que estar tranquila, tienes que disfrutar de tu amor puro y sincero y dormir en paz. (…) Te lo mando en moñito y envuelto, ¿o cómo lo quieres?”.

Moscoso pide dejar atrás el pasado

Leslie Moscoso fue enfática al asegurar que su relación con el padre de su hijo terminó hace una década y que no tiene intención de volver atrás. “Yo hace 10 años es que decidí ya no tener más al padre de mi hijo en mi vida”, expresó, reiterando que busca paz y tranquilidad en su vida personal.

Asimismo, la artista dejó claro que no permitirá que la etiqueten como una ex tóxica. “Yo solamente lo que quiero es estar tranquila y dejar claro de que ex tóxica jamás”, sentenció.

