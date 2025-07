Leslie Moscoso respondió con contundencia a los comentarios de la actual pareja de Luisito Sánchez, sobrina de Ricky Trevitazzo, a quien acusa de llamarla “vieja”. Moscoso, en declaraciones para ‘Magaly TV, la firme’, defendió su imagen y dejó en claro que no tolerará faltas de respeto.

“Quiero aclarar que yo no soy ninguna ex tóxica, ¿cuándo me han visto a mí peleándome por un hombre? Ni que yo estuviera caída de pretendientes”, expresó Leslie Moscoso, quien además resaltó: “Y me dice vieja, bueno, espero que ella, en 15 o 20 años, cuando llegue a mi edad, que son 40 años, se vea tan bien como se me ve a mí”.

La ex de Luisito Sánchez fue tajante al descartar cualquier posibilidad de reconciliación con el padre de su hijo. “Ese plato yo lo comí hace 10 años y me dio indigestión. No volvería a probar ese plato, no hay forma”, sentenció.

Moscoso critica la actitud de la actual pareja

Leslie Moscoso también cuestionó la actitud de la joven pareja de Sánchez, asegurando que solo buscaba llamar la atención. “Estaba desesperada por hacerse notar, lo que yo veía era una persona que se quería hacer notar y que vean que él está con alguien”, comentó la vedette.

Además, la integrante de ‘La casa de la comedia’ reveló que le pidió a Luisito Sánchez que aclare públicamente su situación sentimental, pues él le había negado su relación hasta hace poco. “Hasta la semana pasada (me la negó) y está en los chats”, indicó.

