Leslie Moscoso salió al frente para responder a los constantes ataques que, según ella, estaría recibiendo por parte de la actual pareja de Luisito Sánchez. La actriz cómica denunció que los comentarios han cruzado límites al involucrar incluso a su hijo.

A raíz de esta situación, anunció que el padre de su hijo ya no podrá ingresar a su casa. También cuestionó que su expareja permita ese tipo de faltas de respeto cuando deberían priorizar la tranquilidad del menor.

“Ella sale a decir cosas que no le consta. Hace ‘lives’ hablando de mí y de mi familia. Con mi hijo nadie se mete, así que ya no pienso dejarlo entrar a mi casa (a Luis). (…) Él puede tener mil mujeres, pero debe respetar a su hijo y a la mamá de su hijo”, declaró Leslie Moscoso a Trome.

Leslie Moscoso descarta regresar con Luisito Sánchez

En medio de todo, Leslie sorprendió al revelar que Luisito la seguía buscando poco antes de hacer oficial su nueva relación. Aseguró que incluso le llevó chocolates y le mintió diciendo que estaba soltero.

Sin embargo, descartó cualquier posibilidad de reconciliación. “Yo aprendo las lecciones, no soy masoquista. Sin embargo, Luis hasta un día antes de oficializar a la señora (Enza) me trajo chocolates, y le volví a preguntar si estaba soltero y me juró que estaba soltero, ja, ja, ja. Gracias a Dios yo aprendí mi lección y no caí de nuevo”, indicó.

Asimismo, recordó los duros momentos que vivió tras el nacimiento de su hijo, por loq ue jamás volvería con él. “Eso lo sé hace diez años, quien se atreve a engañarte recién parida y con depresión posparto, hasta la tiroides me dio y a él no le importó”.

