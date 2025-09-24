Leslie Shaw no se quedó callada por la nueva canción de Micheille Soifer, cuyo letra sería una indirecta a la rubia y aparentemente aprovechando el momento para captar atención del público.

Consultada al respecto, la ‘Barbie de la cumbia’ dejó relucir su estilo ácido para responder a sus críticos. “Con 35 años ya debería tener claro que quiere hacer con su vida”, manifestó a Magaly Tv, la firme.

Hace unos días, Magaly Medina cuestionó duramente a la exchica reality y calificó como estrategia de marketing la realización del tema que apuntaría a la rubia.

