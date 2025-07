En medio de la polémica generada tras el reciente show de Corazón Serrano en Juliaca, donde las integrantes aparecieron sumamente abrigadas de pies a cabeza, Lesly Águila salió al frente para responder a las críticas recibidas. La cantante explicó que su vestimenta no fue una elección caprichosa, sino una medida necesaria para cuidar su salud.

Lesly Águila reveló que sufre de bronquios, una condición que le impide exponerse a climas fríos sin riesgo para su salud. “No todos tenemos el mismo organismo, lamentablemente yo sufro de bronquios, yo no me puedo exponer. Mi hermana falleció de bronquios también. Hay personas que lo toleran. En mi caso, no tolero esos climas”, declaró a La República.

La cantante detalló que el show se realizó a las 2 de la mañana con temperaturas que llegaron a -5 grados. “No se puede bailar por la altura porque te agitas y a uno le falta la respiración. Por eso, al costado estaban los bomberos porque tenían el oxígeno. A mí en particular me choca mucho ese tipo de climas, uno tiene que ser profesional, lo sé, pero tampoco somos de fierro”, explicó.

Respeta las críticas

Lesly también aclaró que la decisión de vestirse abrigadas no fue una falta de respeto hacia el público ni una excusa para no dar el mejor show. “No considero que sea una falta de respeto, es como que al público del sur lo llevas al norte y se desmayen por tanto calor. Es entendible, nadie es de fierro aquí, uno trata de dar lo mejor en el escenario, pero a veces no se puede por el tema de los climas. No es porque se nos de la gana sino por nuestra salud”, señaló.

Además, reconoció y respetó las opiniones de quienes criticaron el hecho, pero insistió en que la prioridad es la salud y la responsabilidad con los fans. “Falta de respeto sería hacer ir al público y no presentarnos, que es totalmente diferente, pero también respeto los puntos de vista de cada persona que ha salido a criticar, se respeta”, comentó.

