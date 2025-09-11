La implementación de la ley de fortalecimiento policial avanza sin requerir recursos adicionales al Tesoro Público, utilizando exclusivamente el presupuesto asignado al Ministerio del Interior para crear unidades ejecutoras autónomas en todas las regiones, incluyendo Tacna y Ancash que actualmente dependen de macroregiones vecinas, según lo confirmado por el ministro del Interior, Carlos Malaver, durante su interpelación en el Congreso.

Esta reorganización gradual, que fue remitida al Congreso el 18 de junio pasado, busca descentralizar la gestión policial y optimizar la respuesta operativa ante la delincuencia mediante una administración más eficiente de los recursos existentes. El Mininter y la PNP trabajan conjuntamente en el plan de acción restrictivo que garantizará una transición ordenada, priorizando la mejora en la calidad formativa de los nuevos efectivos sin incrementar la carga fiscal del país.

