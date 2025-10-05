La liberación de los 21,400 soles de las AFP desató una lluvia de planes tan absurdos como genuinos, comenzando con Dani, quien declaró que invertiría su dinero en una “casa del terror”, argumentando que el negocio del miedo, donde te “corretea la sierra eléctrica”, es una apuesta segura para multiplicar los ahorros. Mientras explicaba que su proyecto activaría los cinco sentidos de los valientes visitantes, otro asistente, Pepino, interrumpió con un falso aire de caridad, sugiriendo que donaría sus fondos a un “hogar de ancianitos pobres”, propuesta que rápidamente se develó como una intención de repartir el dinero en un “foco rojo” para “chicas que no tienen ropa”. La rapidez con la que el plan pasó de la beneficencia al libertinaje dejó a todos perplejos, demostrando que la línea entre la solidaridad y el vicio es más fina que un billete de 20 soles.

La confusión financiera alcanzó su punto máximo cuando Gaby, con una seguridad inquebrantable, anunció que invertiría su AFP en la “bolsa”, específicamente en la “Bolsa de Francia”, creyendo que se trataba de la tienda de Louis Vuitton y no del mercado de valores, un error que sus compañeros celebraron como “la primera vez que usas el cerebro”. Para cerrar con broche de oro, Percy confesó que su sueño era utilizar el dinero para casarse con la mujer que ama en la Catedral de Lima y pasar la luna de miel en Miami, un plan idílico que solo tenía un pequeño detalle: su esposa actual no sabe nada, y según él, “es capaz de impedir mi boda” si se entera. Así, la jubilación se convirtió en el motor de negocios terroríficos, compras de lujo mal entendidas y romances clandestinos, probando que el verdadero valor de la AFP está en el humor involuntario que genera.

