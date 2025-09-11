El asesinato del líder conservador Charlie Kirk, figura clave del activismo estadounidense y aliado de Donald Trump, conmociona al país tras ser abatido de un solo disparo mientras disertaba ante cientos de jóvenes en la Utah Valley University. El incidente, ocurrido a las 4:30 PM del 10 de septiembre en un campus repleto, expone los límites de la polarización política que vive la nación, llevando al FBI a investigar el crimen como un posible magnicidio planificado.

Vea también: Evangélicos se disputan propiedad: Pastor y su familia permanecen encerrados en el último piso

Kirk, fundador de la influyente organización Turning Point USA, había apoyado las campañas presidenciales de Trump en 2016, 2020 y 2024, conquistando adeptos pero también generando controversias por su postura firme. La detención del sospechoso no mitiga el impacto del vacío que deja en su hogar, donde su esposa y dos hijos pequeños ahora enfrentan la vida sin su presencia, mientras líderes de ambos partidos unen voces para condenar el ataque.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO