El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) confirmó que líderes terroristas y Vladimiro Montesinos cambiarán de penal por disposición de esta entidad, trasladándose al establecimiento Ancón II conocido como Piedras Gordas. Esta decisión se produce luego del vencimiento del convenio suscrito con la Marina de Guerra del Perú, que permitía alojar a estos reclusos de alta peligrosidad en la Base Naval del Callao.

El presidente del INPE, Iván Paredes y Ataco, explicó que el nuevo destino carcelario mantendrá el estricto régimen de máxima seguridad que garantiza vigilancia permanente y control absoluto de cada movimiento durante las 24 horas del día. Entre los trasladados se encuentran Víctor Polay Campos del MRTA, Óscar Ramírez Durán y Florindo Flores Hala de Sendero Luminoso, quienes junto a Montesinos representan los casos más emblemáticos del sistema penitenciario peruano.

