Tras recibir distinciones médicas en Brasil y México por sus aportes en cirugía plástica y reconstructiva, la doctora Liliana Príncipe Arnáez regresó al Perú para celebrar sus logros de una manera diferente: cocinando y sirviendo alimentos a pacientes oncológicos y sus familias en el Albergue Inspira, un espacio que brinda un hogar seguro a niños y madres que llegan desde diversas regiones del país para recibir tratamiento.

De los auditorios internacionales al servicio solidario

Liliana Príncipe ha sido reconocida por sociedades médicas en Latinoamérica gracias a sus proyectos de innovación tecnológica para la recuperación de la piel tras procedimientos estéticos. Su formación académica y profesional se ha forjado entre México, donde inició sus estudios y fue premiada por su desempeño, y Brasil, donde se especializó en cirugía plástica en la Universidad Federal de Santa Catarina y fue distinguida por su investigación aplicada.

Sin embargo, detrás de la médica reconocida internacionalmente está también una mujer comprometida con su país y con un fuerte sentido de solidaridad.

Un gesto que alimenta cuerpo y espíritu

En su visita al Albergue Inspira, Liliana dejó de lado la bata médica y se colocó un mandil para preparar y servir platos de comida a niños y madres que atraviesan tratamientos oncológicos. Con palabras de aliento y un gesto cercano, buscó llevar esperanza a quienes enfrentan días de lucha.

“Para mí, la medicina no es solo ciencia, también es empatía. Cocinar para estos niños y sus mamás fue otra manera de decirles que no están solos, que juntos podemos hacer más llevadero el camino”, expresó con emoción.

Una vocación marcada por la vida

La historia de Liliana está atravesada por la experiencia personal: a los siete años, su hermano sufrió graves quemaduras, hecho que marcó su destino y la inspiró a convertirse en cirujana plástica. Hoy, esa promesa de infancia se refleja en una carrera que combina innovación científica y humanidad.

Ejemplo de servicio y esperanza

Con una trayectoria internacional en ascenso, Liliana Príncipe demuestra que el verdadero éxito no se mide únicamente en premios y títulos, sino también en la capacidad de transformar logros en gestos de servicio.

En cada escenario, sea en un congreso médico o en la cocina de un albergue, transmite el mismo mensaje: la medicina también es empatía, esperanza y compromiso con la vida.