El Coresec de Lima Metropolitana aprobó la actualización del Plan Regional de Seguridad Ciudadana, una herramienta clave que permitirá manejar nuevos índices y estrategias para reducir la criminalidad en los 43 distritos.

Esta modificación, que se consiguió con el apoyo de todos los miembros del comité y cuenta con la opinión técnica favorable del Mininter, responde a la necesidad de enfrentar la dinámica delictiva actual, incorporando acciones específicas frente a delitos emergentes.

La ordenanza, que solo aguarda su publicación en El Peruano, se enmarca en la Directiva 006-2023 y fortalecerá la coordinación interinstitucional, lo que es fundamental para lograr una respuesta efectiva.

Este fortalecimiento, que implementará actividades preventivas operativas ajustadas, busca reducir la victimización y mejorar el acceso a los servicios de seguridad, alineando todas las competencias de las entidades del Coresec con una visión integral y unificada.

