En Lima, más de 380 empresas de transporte operan sin sistema integrado, lo que evidencia una grave fragmentación que afecta tanto a choferes como a pasajeros. Según Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, la falta de unificación desde los años noventa ha dejado al sector en permanente vulnerabilidad, lo que se refleja en paros cada vez más frecuentes.

El transporte convencional reúne a 385 empresas con alrededor de 24 mil buses y combis, pero al no formar parte de un plan común generan un servicio inestable que no responde a las necesidades de la ciudad. Esta situación, advierte Luis Quispe, expone a Lima a un caos creciente, ya que sin integración se multiplican los conflictos y se agudizan los riesgos para la seguridad vial.

