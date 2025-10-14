¡Lima no se paraliza! Marcha de este miércoles 15 no será apoyada por varios gremios que ratificaron su decisión de continuar con sus actividades. El transporte urbano de pasajeros en Lima y Callao mantendrá su servicio habitual, mientras el emporio comercial de Gamarra y las pequeñas y medianas empresas anunciaron que no participarán en la convocatoria. Los gremios respaldan el compromiso del presidente José Jerí para enfrentar la ola de extorsiones y delitos que afectan a los trabajadores.

La Policía Nacional dispuso un operativo especial para garantizar el orden durante la jornada, en la que también se prevén movilizaciones pacíficas. Desde el sector empresarial, se hizo un llamado a la calma y al respeto de los derechos ciudadanos. En tanto, dirigentes de Gamarra reiteraron que permanecerán atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en materia de seguridad y formalización.

