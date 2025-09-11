Pablo Paredes Ramos, gerente de Invermet, detalló el ambicioso proyecto que reemplazará el antiguo mercado de La Parada, el cual, al tener más de 80 años, ya no cumple con las condiciones mínimas de seguridad y logística para comerciantes y clientes. Este nuevo mercado minorista de Lima, que se erigirá en un terreno de 31,500 m², promete revolucionar la experiencia con amplias zonas de estacionamiento y patios de carga, lo que abordará directamente el caos vehicular histórico de la zona.

La iniciativa no solo moderniza la infraestructura sino que también reformula el modelo de administración, pues los puestos se venderán a los comerciantes para incentivar la inversión y el cuidado del espacio. Paralelamente, se habilitará un mercado provisional en el Parque Migrante para que ninguna familia dependiente de este comercio interrumpa sus ingresos durante la construcción, un aspecto crucial para la aceptación del proyecto.

