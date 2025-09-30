Setenta empresas se suman al paro de buses del 2 de octubre como respuesta a la ola de extorsiones que afecta a los conductores y cobradores. La Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano confirmó que la paralización busca presionar al Gobierno, ya que los trabajadores denuncian amenazas constantes que no reciben atención suficiente.

Los transportistas explicaron que las bandas criminales cobran cupos diarios, lo que genera un clima de miedo y obliga a muchos a abandonar sus rutas. Si bien el paro busca visibilizar la crisis, también advierten que miles de pasajeros quedarán sin servicio, lo que incrementa la tensión en medio de la falta de medidas de seguridad efectivas en Lima y Callao.

