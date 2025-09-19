En una entrevista exclusiva para Magaly Medina, Los Hermanos Yaipén confirmaron que sostuvieron una conversación con Christian Domínguez después de que el cantante abandonara la agrupación para formar su propio proyecto de cumbia. Los representantes de la emblemática agrupación aseguraron que “habrá momento para darse el abrazo de la paz” con Domínguez, quien generó polémica al llevarse consigo a varios integrantes de la banda original.

Como gesto de reconciliación, la agrupación extendió una invitación a todos los exintegrantes para su gran celebración de aniversario, que se realizará este sábado desde las 6 de la tarde con una banda en vivo para todos los asistentes. El evento, que incluirá el sorteo de una camioneta, representa una oportunidad para sanar las diferencias pasadas y reunir a la familia musical que formó parte de su historia.

