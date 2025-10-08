Una banda dedicada al “tarjeteo” en cajeros automáticos de Lince fue desbaratada luego de que un policía en retiro frustrara su modus operandi. El hecho ocurrió cuando una de las integrantes, quien vistió un uniforme de enfermera para generar confianza, intentó distraer al exagente para realizar el cambio, sin embargo, su experiencia le permitió reaccionar a tiempo y recuperar su plástico. La rápida intervención del hombre, quien de inmediato realizó la denuncia, permitió que las autoridades capturen a los tres sujetos involucrados, los cuales ahora afrontan todo el peso de la ley por este delito que mantiene en alerta a los usuarios del sistema bancario.

Las autoridades confirmaron la detención de los tres integrantes de esta organización delictiva, quienes fueron puestos a disposición de la comisaría de Lince para las diligencias correspondientes. Las investigaciones preliminares revelan que el grupo operaba de manera coordinada, aprovechándose de distracciones momentáneas de las víctimas en los agentes bancarios, una estrategia que quedó registrada en las cámaras de seguridad.

