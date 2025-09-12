El distrito de Lince ingresó oficialmente a la memoria mundial de la UNESCO gracias a la inclusión de su primer libro de Actas del Consejo Distrital en el registro peruano Memoria del Mundo. Este logro posiciona al distrito como referente en la preservación histórica municipal y destaca la importancia de proteger los archivos que narran el desarrollo institucional del Perú.

Este valioso documento, que abarca desde el 10 de octubre de 1954 hasta el 24 de febrero de 1953, constituye el primer libro institucional del distrito y testimonia los inicios de la gestión municipal linceña. El reconocimiento garantiza la preservación y protección internacional de este patrimonio histórico que documenta la fundación y primeros años de una de las zonas más emblemáticas de Lima. La incorporación al programa de la UNESCO representa un hito para la conservación del patrimonio documental peruano.

