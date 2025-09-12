Lince sorprende con el “desayuno más sabroso del mundo” gratis para vecinos, en un evento que reunió a familias en la plaza principal. La municipalidad ofreció pan con chicharrón sin costo, mientras que la actividad fue pensada para rescatar tradiciones gastronómicas que fortalecen la identidad barrial y revaloran la cocina peruana.

El evento organizado por la municipalidad de Lince no solo deleitó paladares, sino que también generó un espacio de integración vecinal que refuerza la convivencia ciudadana. Autoridades destacaron que este tipo de iniciativas contribuyen a preservar costumbres locales, al mismo tiempo que promueven la participación de la comunidad en actividades recreativas y culturales.

