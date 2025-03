Linda Caba salió a defenderse luego de ser acusada por la empresaria Pili Lavan de meterse en su matrimonio de casi 20 años con Mayer Vilca. La cantante negó ser la tercera en discordia y aseguró que esa relación ya estaba rota, aunque dijo que no tenía por qué darle explicaciones a nadie.

“Yo no me hago responsable de lo que esa persona pueda decir. (…) Nadie va y rompe un matrimonio, o va a ir a robar un hombre, como dice. Si el matrimonio está roto no es mi tema, solo ellos dos saben por qué. Seguro él en algún momento saldrá a hablar o no”, declaró Linda Caba.

Asimismo, aclaró que si no hace pública una relación es porque ella no quiere y no porque la estén ocultando. “Yo no me considero amante, para nada. Si yo estoy con alguien o no, en su momento me verás en la calle. Ese tema es netamente de esas personas, solo ellos saben qué pudo haber pasado, yo no he ido a romper nada”, agregó.

Finalmente, negó que el esposo de Pili Lavan le haya comprado su micrófono, tal como lo señaló la empresaria. “Es mío, yo lo compré, no sé cuál es el problema. Yo no le debo ni una explicación a nadie, no tengo que explicar a los que comentan en las redes. Espero que esto quede. (…) Que hablen lo que mejor les parezca”, agregó.

Pili Lavan y su relación con Linda Caba

Como se recuerda, en declaraciones para ‘Magaly TV, la firme’, Pili Lavan acusó a Linda Caba de haberle “robado” a su esposo, Mayer Vilca. La empresaria contó bque la cantante entró en sus vidas en 2019 y que ella siempre la consideró una amiga, llegando incluso a compartir celebraciones como Año Nuevo y a invitarla a reuniones familiares.

“Para mí Linda es la amante en secreto, porque nunca la van a oficializar. Siempre será conocida como la amante porque yo soy la esposa y ella no. Robando marido ajeno, me dejó mal a mí para solo atrapar a mi esposo”, reveló. “Yo la consideraba mucho porque incluso en mis reuniones familiares ella estaba presente, mordió la mano de la persona que le dio mucho porque incluso yo le regalé joyas de oro”, agregó.

