La Línea 1 del Metro de Lima registra colas interminables debido al paro de transportistas, una situación que colapsa estaciones como Atocongo en San Juan de Miraflores donde los usuarios esperan ingresar por más de media hora. Ciudadanos que normalmente toman buses ahora optan por el tren, una alternativa que se ve desbordada por la alta demanda y que genera retrasos masivos.

Julio Rau Rau, presidente de Conet Perú, revela acuerdo de transportistas: "Por cada muerto iremos a paro"

Mientras las filas crecen, muchos usuarios expresan su apoyo al paro a pesar de las dificultades, argumentando que el Gobierno y la policía no han enfrentado eficazmente la inseguridad en las rutas. Un pasajero que se dirige al Parque Industrial revela que cuenta con solo dos horas de tolerancia laboral, un margen que podría ser insuficiente dada la lentitud del servicio.

