Lino de la Barrera afirma que la Fiscalía y la Policía Nacional no cumplen con luchar contra las drogas y prostitución en Miraflores, señalando que los esfuerzos municipales se ven frustrados por la liberación de detenidos. El gerente de asesoría jurídica municipal reveló que implementarán inteligencia artificial para analizar imágenes de reincidentes, sistema que determinará sus zonas de operación y frecuencia delictiva para coordinar con el Grupo Terna. Esta medida tecnológica busca suplir las limitaciones de acción municipal, puesto que según la ley solo la PNP puede realizar detenciones por estos ilícitos que afectan la seguridad ciudadana.

La municipalidad desbarata semanalmente establecimientos encubiertos como salones de masaje, como uno recientemente intervenido en la avenida Lamar, donde se detectó venta de alcohol en la vía pública y explotación sexual. De la Barrera anunció que presentarán denuncias formales contra la Fiscalía por su “mano muy blanda” con los reincidentes, utilizando material audiovisual de personas como “Brian”, quien reapareció operando tras ser detenido. Esta estrategia legal busca presionar a las instituciones responsables que, según el funcionario, dejan solo al municipio en la protección de Miraflores como destino turístico frente a redes delictivas organizadas.

