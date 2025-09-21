El doctor Edgar Gutiérrez Iparraguirre huyó dejando a Grace Cortés muerta por negligencia en una lipoescultura, un procedimiento para el que la paciente no calificaba debido a su condición de obesidad. Según el contundente informe de EsSalud, el médico ignoró las múltiples alertas preoperatorias, incluido un alto riesgo de shock anafiláctico por una alergia a la penicilina, lo que convirtió la cirugía en un acto de impericia temeraria. Además, se comprobó que ni siquiera se utilizó el carro de paro disponible, una omisión grave que impidió cualquier intento de reanimación efectiva.

A casi cuatro meses del hecho, el cirujano se mantiene prófugo de la justicia y no ha declarado ante la Fiscalía, mientras que la clínica Santa Beatriz enfrenta cuestionamientos por alquilar sus instalaciones sin la debida supervisión para procedimientos de alto riesgo. Las cámaras de seguridad revelan la verdadera cronología de los hechos, la cual fue ocultada a la familia, a quien se les dijo que Grace se estaba recuperando cuando en realidad ya había fallecido en el quirófano.

