Lisbardo y Heraclina vivieron un amor de película en el colegio. Él, el alumno más popular; ella, la chica que conquistó su corazón. Tras separarse, la vida los volvió a unir, pero su intento por revivir la relación duró solo un mes o una noche, según él. Lo que siguió fue un embarazo inesperado y una paternidad asumida, hasta que un mensaje en Facebook lo cambió todo. “El niño es mío”, confesó una expareja de Heraclina cuando el pequeño cumplía dos años, sembrando una duda que lo persiguió durante siete años más.

Hoy, cinco años después de su último encuentro, se ven las caras en el programa para resolver el misterio. Lisbardo, quien solo ha visto al niño dos veces, exige un examen de ADN para confirmar lo que su instinto le grita. Mientras el resultado llega, la tensión es palpable: ¿fue víctima de un engaño o su amor de juventud oculta algo más? El enfrentamiento promete revelar no solo la verdad sobre el niño, sino también las heridas de un romance que nunca sanó.

