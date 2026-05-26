La psicóloga Lizbeth Cueva analizó en Magaly TV La Firme las relaciones de futbolistas y sus parejas, explicando las razones detrás de la decisión de muchas mujeres de soportar infidelidades, como fue el caso de Suhaila Jad, pareja de André Carrillo.

La terapeuta señaló que la dependencia emocional se confunde a veces con “aferrarse a la expectativa de la familia (…) A veces se puede confundir un poquito el tema de la dependencia emocional”, manifestó.

¿Por qué las esposas de futbolistas perdonan las infidelidades?

Lizbeth Cueva explicó que muchas mujeres se aferran a la relación por sus hijos y por no repetir historias de ausencia paterna que ellas mismas vivieron. “No quieren que sus hijos repitan la historia porque ellas saben cómo duele crecer sin sus padres”, refirió.

En esa misma línea, mencionó la dependencia económica y la calidad de vida que logran tener al lado de futbolistas que “vienen de abajo” y que emocionalmente no estaban preparados para el poder y el dinero.

La psicóloga añadió que la presión de la gente hace que “personajes públicos se mantengan en relaciones insanas”.

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El impacto psicológico de una infidelidad

La especialista comparó vivir una infidelidad con un trastorno de estrés postraumático, “es los mismos efectos que te deja”,.

Señaló que el perdón es un trabajo personal, pero “lo más difícil, lo más retador, es la confianza”, pues tras una infidelidad, ya no se confía en la palabra, sino “en los actos, en los hechos”.

Por su parte, la conductora Magaly Medina cuestionó cómo se puede tolerar tanto sufrimiento.

Lizbeth Cueva reveló que el cambio del infiel “no está en el comportamiento, está en su concepto, en sus creencias”.

Muchos hombres viven el “amor desintegrado”: estabilidad en casa y satisfacción de necesidades afuera. La psicóloga advirtió que si la persona infiel “sigue aferrada al ego, a su orgullo de hombre, no hay señales de cambio (…) Se requiere mucha humildad, mucha sencillez para reconstruirse.

Muy pocas parejas sobreviven y la culpa de los hijos

La Urraca afirmó que “muy pocas parejas sobreviven” a una infidelidad. Lizbeth Cueva corroboró al evidenciar que “en consulta he tenido muy pocos casos, poquísimos, que sobreviven a una infidelidad”.

La experta reveló una de las razones más duras, ya que muchas mujeres ponen “su dignidad por abajo” cuando sus hijos lloran preguntando por su padre.















