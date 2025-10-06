Gabriela Navarro, abogada de Christian Rodríguez, brindó declaraciones a Día D y mostró las pruebas que su patrocinado presentó ante la Fiscalía contra Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, quien le habría estado enviando mensajes amenazantes a él y a su familia desde marzo de este año.

“La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre recién te vas a convencer… Y no voy a parar. Pero antes solo me voy a divertir viendo como te destruyo, así que solo te queda salir y contar tu versión sino la contaré yo mes a mes”, se lee en uno de ellos.

Pero eso no es todo. Gustavo Salcedo también habría intentado amedrentar a la esposa de Christian Rodríguez, a quien acusa de meterse en su relación. “Por culpa del maricón que no sale a dar la cara. Tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias. Después que no diga que no estaba advertido. No bromeo”, dice el mensaje.

Según reveló la abogada, “en otros mensajes, él lo coacciona a que deje el trabajo en que se encontraba en ese momento”. “El móvil propiamente es algo que se tendrá que investigar en la instancia correspondiente. Esto es un delito que se viene cometiendo desde marzo de este año en contra de Christian y su familia”, indicó Gabriela Navarro.

Asimismo, informó que, la semana pasada, Christian Rodríguez entregó a la Fiscalía estos y otros mensajes, fedateados por un notario, con la cronología del acoso que en ese momento ignoró hasta cinco meses después en que fue interceptado una vez más por Gustavo Salcedo. Entre las pruebas presentadas, hay imágenes de la corona fúnebre que recibió el productor antes de la última agresión.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO