La organización criminal ecuatoriana “Los Choneros“ se ha erigido como los nuevos reyes de la minería ilegal en la frontera norte del Perú, donde operan con sofisticación y violencia extrayendo aproximadamente un kilo de oro diario valorizado en 70,000 dólares. Esta banda, declarada terrorista por Estados Unidos, ha construido una carretera clandestina de seis kilómetros que conecta directamente con Ecuador.

Esto les permite transportar el mineral robado mientras contaminan los ríos con mercurio y amenazan a comunidades indígenas awuajunes. Según grabaciones reveladas, presuntamente pagan 200,000 dólares mensuales a efectivos policiales peruanos para garantizar impunidad en sus operaciones ilícitas, lo que evidencia un preocupante nivel de infiltración en instituciones del Estado.

