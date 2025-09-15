“Los Elegantes” roban cadenas de oro en segundos, pero son reducidos en el acto, después de intentar llevarse más de 20 mil soles en joyas desde un local de la zona. La pareja, identificada como Deny Cabrera, de 45 años, y Deglis Tovar, de 16, habría planeado el golpe con precisión, ya que mientras uno hacía de vigilante, el otro vaciaba los percheros con rapidez.

Los comerciantes reaccionaron de inmediato y lograron reducirlos, lo que evidencia que la organización vecinal juega un papel clave en la seguridad cotidiana, aunque también expone los riesgos de actuar sin presencia policial. El hecho refleja cómo la delincuencia opera cada vez con mayor atrevimiento en espacios públicos.

