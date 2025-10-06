Representantes de transportistas se reúnen con la presidenta Dina Boluarte en Palacio tras una jornada de protestas marcada por quema de llantas y bloqueos en avenidas de Lima Norte y Sur, medidas que según los manifestantes son su único recurso para ser escuchados. Los transportistas, quienes enfrentan una creciente ola de asesinatos que incluye el reciente homicidio de un conductor en San Juan de Miraflores, advierten que la situación podría desencadenar un conflicto social mayor si el Gobierno no implementa soluciones drásticas e inmediatas.

Durante las manifestaciones se registraron denuncias contra efectivos policiales por agresiones físicas, incluido el caso de una mujer transportista que recibió un impacto en la cabeza mientras utilizaba un megáfono. Estos incidentes, que ocurrieron en zonas como la avenida Túpac Amaru en Carabayllo, reflejan la tensión creciente entre las fuerzas del orden y los conductores que exigen su derecho a trabajar sin ser víctimas de extorsión o violencia mortal.

