Conoce los hábitos y recomendaciones para prevenir enfermedades renales según el doctor Mario Encinas, jefe de Nefrología del Instituto Nacional del Niño, quien explica que estos órganos actúan como coordinadores del cuerpo al interrelacionarse con todos los sistemas. El especialista enfatiza la importancia de individualizar el consumo, ya que niños, pacientes renales o cardiacos requieren límites específicos.

La hidratación adecuada, que para una persona sana oscila entre 6 a 10 vasos diarios, debe ajustarse según edad y condición física, puesto que tanto la deficiencia como el exceso generan complicaciones metabólicas como sodio bajo o intoxicación hídrica. Esta precisión es crucial, puesto que sustituir gaseosas por agua natural fortalece la función renal y previene patologías.

