La organización criminal “Los Injertos del Rímac” amasó una fortuna superior a los dos millones de soles mediante extorsiones a comerciantes y transportistas, utilizando métodos violentos que incluían ataques con explosivos y balaceras. En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, se capturó a 14 presuntos integrantes de la banda, aunque sus líderes lograron evadir la captura. La investigación, que duró casi un año, permitió desarticular parte de la estructura financiera del grupo, que contaba con administradoras dedicadas al lavado de activos, incluyendo a la propia hermana de uno de los cabecillas.

Vea también: Crimen de abogada en Comas estaría por desatar una guerra

Durante los allanamientos realizados en el Rímac, Cercado de Lima y San Miguel, las autoridades incautaron importantes sumas de dinero en efectivo que se encontraban almacenadas en cajas fuertes, además de evidencias que vinculan a la banda con múltiples crímenes. Los líderes de la organización, antiguos sicarios de la banda “La R Dorada”, habrían asesinado a su anterior Dirceu Antonio Fregeiro en abril de 2024 para tomar el control del negocio criminal. Este caso evidencia la sofisticación operativa de las bandas de extorsión en Lima, que replican modelos mafiosos internacionales y mantienen en zozobra a comunidades enteras mediante la imposición de cupos bajo amenazas de muerte.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO