Una brutal balacera en el Rímac ha encendido las alarmas en el barrio La Chira, donde un albañil fue baleado por presuntos extorsionadores por no pagar el “cupo“. El ataque, que fue captado por cámaras de seguridad, muestra cómo dos sujetos a bordo de un moto sorprendieron por la espalda a los trabajadores que laboraban en una construcción. La víctima, quien intuyó el peligro minutos antes al observar al motorizado sospechoso, recibió tres disparos a quemarropa.

Su compañero, quien logró escapar milagrosamente al correr por su vida y esconderse detrás de la obra, presenció el crimen que paralizó por completo los trabajos. Los agresores, identificados en el sobre amarillo que dejaron como “Los Injertos del Rímac”, huyeron del lugar tras sembrar el terror. La policía, que ya tiene en su poder las imágenes, investiga este nuevo y violento caso de extorsión.

