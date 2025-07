El jugador de fútbol “CR777” es el nuevo jale de los jeques que lo contrataron por dos años por 570 millones de euros. Cristiano da una entrevista exclusiva para los periodistas de JB, ahí cuenta todos sus entrenamientos como “bicicleta debajo del agua” y “pesas debajo del agua”, esto para ahorrarse el tiempo de ir al baño y mantenerse caliente en el agua.

Además, cuenta todos los “sencillos” que le darán por ser un buen jugador y dice que Messi para él no existe y que no pueden comparar, porque el chato “pisa paja” no llega a su nivel. También hace el famoso “siuuuuuuuuuu” pero los jeques impiden que le hagan más preguntas porque todo lo que haga les cuesta. Finalmente, le piden prestado para abrir su propio circo pero no acepta.

