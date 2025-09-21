Kenji, el representante más “top” del espectáculo, anunció con bombo y platillo que ahora manejaría la carrera de Los Kjarkas, prometiéndoles giras por Alaska y Pakistán. Entre afirmaciones de que los llevaría a “dimensiones sobrenaturales”, Kenji soltó perlas como “van a cantar donde nunca se imaginaron”, una frase que sonó más a amenaza que a oportunidad artística. El caos estalló cuando reveló que una denuncia en la comisaría de Chacra Ríos por suplantación había paralizado los trámites de la gira, lo que obligó a traer a los “verdaderos Kmarkas” para un enfrentamiento épico que ni el más alucinado guionista hubiera podido inventar.

Temo aseguró que el otro era un “clon” mientras anunciaba su nuevo tema “Cocodrilo Bombardero”, Makoto se confundió con su propio hermano y Gastón fue acusado de comerse los instrumentos del grupo. Para rematar, Gonzalo anunció su retiro generando una despedida en el Estadio Nacional. Y aunque Los Kmarkas intentaron demostrar su autenticidad, quedó sobrevidencia quienes eran los verdaderos.

