Suheyn Cipriani recibe curiosos mensajes tras declarar que le gustan los “malandros“, una confesión que realizó en el programa de Beto Ortiz y que Magaly Medina no pasó por alto. La popular ‘Urraca‘ bromeó al respecto, bautizándola como “la patrona de los malandros”, luego de que la modelo admitiera que sus gustos son “malos” porque así nació. Desde entonces, Cipriani ha visto cómo sus redes sociales, especialmente Instagram, se inundan de interacciones de hombres que, incluso en tono de broma, aseguran escribirle desde centros penitenciarios.

Vea también: ‘Good time’ de Christian Domínguez reaparece en redes con peculiar mensaje ¿Atención, Karla?

La propia Suheyn confirmó entre risas que le llegan comentarios donde le dicen “salí de Sarita” o “yo no soy malandro, pero por ti me vuelvo malandro”. Durante sus transmisiones en vivo por TikTok, donde suele interactuar con sus seguidores, la modelo ha leído en voz alta algunos de estos mensajes que ahora forman parte de su dinámica con el público.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO