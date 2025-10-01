“El Jorobado” mantiene millonarios contratos con los municipios de Carabayllo y Comas, según revela una investigación sobre la infiltración criminal en instituciones públicas. El cabecilla penal, identificado como Adán Smith Lucano, constituyó 11 empresas en diferentes rubros ante notaría del distrito Comas, que le permitieron lavar más de 25 millones de dólares según la tesis fiscal. Estas empresas fantasmas habrían financiado campañas políticas de alcaldes afiliados a Somos Perú, quienes luego adjudicaron contratos menores por más de 68 mil soles a las empresas del criminal.

La Fiscalía incautó modernas camionetas y camiones en la cochera municipal, evidenciando el nexo entre el cabecilla y el alcalde Pablo Mendoza que motivó allanamientos. La investigación también descubrió que la red colocó familiares como trabajadores fantasmas en la municipalidad de Comas, donde cobraban sueldos sin prestar servicios efectivos a la comunidad. Estos funcionarios habrían facilitado instalaciones municipales para eventos bailables de la organización criminal, lo que demostraría la profundidad de la infiltración delictiva en la gestión pública local.

